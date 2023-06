Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (700) Angriff auf Rettungssanitäter - Festnahme

Nürnberg (ots)

Am Donnerstagvormittag (15.06.2023) griff ein 40-jähriger Mann in der Nürnberger Innenstadt einen Rettungssanitäter an und verletzte diesen leicht. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Gegen 10:15 Uhr befand sich die Besatzung eines Rettungswagens zusammen mit einem Notarzt in der Eilgutstraße und machte sich nach der Behandlung einer Patientin wieder einsatzbereit. Zu diesem Zeitpunkt lief ein an dem vorangegangenen Einsatz nicht beteiligter 40-jähriger Mann auf die Rettungskräfte zu und beschimpfte unvermittelt den 25-jährigen Sanitäter. Im weiteren Verlauf griff der Mann den 25-Jährigen an und schlug ihm mehrfach ins Gesicht. Zusammen mit seinem Kollegen und einem Passanten griff der Notarzt in die Situation ein und verhinderte weitere Angriffe auf den Sanitäter.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte nahmen den alkoholisierten Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von etwa 2 Promille. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth ordnete eine Blutentnahme bei dem 40-Jährigen an und stellte Haftantrag gegen ihn. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung und Beleidigung strafrechtlich verantworten und wird dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Der 25-jährige Rettungssanitäter erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen, musste seinen Dienst beenden und sich in ärztliche Behandlung begeben.

