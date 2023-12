POL-E: Mülheim an der Ruhr: 51-jähriger Fußgänger nach Verkehrsunfall schwerverletzt

Essen (ots) - 45136 E: Am Mittwochabend fuhr ein Auto über die Ruhrallee in Fahrtrichtung Wuppertaler Straße. Im Kreuzungsbereich Am Krausen Bäumchen erfasste der Fiat eine Fußgängerin und flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:25 Uhr fuhr ein schwarzer Fiat 500 über die Ruhrallee in Fahrtrichtung Wuppertaler Straße. Auf Höhe des Kreuzungsbereiches Am ...

