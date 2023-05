Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch und Diebstahl im Juwelier, Zeugen gesucht

Kehl (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zum Einbruch von bislang unbekannten Personen in Juweliergeschäft in der Hauptstraße in Höhe des Marktplatzes. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Unbekannten im Zeitraum von Montagabend 19 Uhr bis Dienstagmorgen 7 Uhr mithilfe eines Hammers die Panzerglasscheibe des Schaufensters eingeschlagen haben. Die Langfinger entwendeten nach dem derzeitigen Prüfungsstand Schmuck im Wert von rund 8.000 bis 10.000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet oder Hinweise zur Identität der Unbekannten haben, werden um Kontaktaufnahme bei den Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Rufnummer 07851 893 - 0 gebeten.

/se

