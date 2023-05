Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Einbruch in ein Hotel

Bühl (ots)

Dienstagnacht kam es zu einem Einbruch in ein Hotel in der Kappelwindeckstraße. Die Einbrecher gelangten zwischen 0:30 Uhr und 3:00 Uhr gewaltsam in das Innere des Hotels. Dort wurden 500 Euro Bargeld entwendet und ein Sachschaden von 200 Euro verursacht. Die entsprechenden Ermittlungen wurden aufgenommen.

/ja

