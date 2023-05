Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kürzell - Einbruch und Diebstahl in gesicherte Fahrzeuggarage, Zeugen gesucht

Kürzell (ots)

Unbekannten gelang es in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine gesicherte Fahrzeuggarage im Birkenweg einzudringen und Diebesgut zu entwenden. Die nächtlichen Besucher überwindeten hierbei eine besonders gesicherte Holztür zur Garage. Als Diebesgut konnten mehrere Elektromaschinen wie Motorsägen, Brandschleifer-Maschinen sowie Schnellladegeräte der Marke Bosch und eine Schlagbohrmaschine festgestellt werden. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird derzeit geprüft. Zeugen, die in der besagten Nacht an der beschriebenen Örtlichkeit etwas Auffälliges beobachtet haben könnten oder Hinweise zur Identität der Unbekannten haben, werden unter der Rufnummer 07821 277 - 0 um Kontaktaufnahme gebeten.

/se

