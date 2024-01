Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmorgen (04.01.2024) einen 41 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, in der Gänsheidestraße öffentlich onaniert zu haben. Eine 28-jährige Frau beobachtete den Mann gegen 09.30 Uhr, wie er vor einem Haus stand und an seinem entblößten Glied manipuliert haben soll und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den Mann kurz darauf im Rahmen der Fahndung an und nahmen in vorläufig fest. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell