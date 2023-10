Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.10.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Unfall nach Sekundenschlaf

Am Samstagabend kam ein 20-Jähriger bei Mudau mit seinem VW Passat von der Straße ab, da er vermutlich kurzzeitig eingeschlafen war. Kurz vor Mitternacht fuhr der junge Mann auf der Kreisstraße 3921 von Eberbach kommend in Richtung Reisenbach. Auf Höhe der Einmündung zum Reisenbacher Grund kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr den Abhang hinunter. Dort blieb der Pkw an einem Baum stehen. Sowohl der Fahrer als auch seine 18-jährige Beifahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten eine mögliche Betäubungsmittelbeeinflussung des 20-Jährigen fest, weshalb ein Drogenschnelltest durchgeführt wurde. Nachdem dieser ein positives Ergebnis auf THC zeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Das Führen von führerscheinpflichtigen Fahrzeugen wurde dem 20-Jährigen bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft Mosbach untersagt. Am VW entstand ein Totalschaden, weshalb er abgeschleppt werden musste.

Mosbach: Mit über Zwei Promille im Straßenverkehr unterwegs

Über 2,2 Promille zeigte ein Atemalkoholtest eines Roller-Fahrers am Samstagabend in Mosbach an. Gegen 20.35 Uhr teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer mit, dass er gerade in der Waldstadt unterwegs sei und vor ihm ein Roller in Schlangenlinien fahren würde. Kurz darauf konnten das Zweirad und dessen Fahrer in der Konrad-Adenauer-Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 55-jährigen Roller-Fahrers fest. Nachdem der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ein das Ergebnis von über 2,2 Promille anzeigte, musste der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Mosbach: Zwei Polizisten bei Widerstand verletzt

Bei einem Widerstand mit einem 32-Jährigen wurden am Freitagmorgen in Mosbach zwei Polizeibeamte verletzt. Zuvor befuhr der Mann gegen 10.30 Uhr die Pfalzgraf-Otto-Straße mit seinem E-Scooter und wurde von den Beamten einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass der 32-Jährige vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Da er einen Drogenvortest verweigerte, sollte der Mann die Polizisten ins Krankenhaus begleiten, um dort eine Blutprobe abzugeben. Nachdem ihm dies eröffnet wurde, versuchte der 32-Jährige sich der Maßnahme zu entziehen. Dies konnten die Beamten durch Festhalten verhindern. Im weiteren Verlauf leistete der Mann erheblichen Widerstand und versuchte einen Polizisten zu beißen. Bei den Widerstandshandlungen wurden zwei Beamte leicht verletzt.

Mosbach: Mit 2,7 Promille im Straßenverkehr unterwegs

2,7 Promille zeigte der Atemalkoholtest eines 40-Jährigen am Sonntagabend in Mosbach an. Zuvor hatte eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin gegen 18.20 Uhr dem Polizeirevier Mosbach einen schlangenlinienfahrenden Dodge RAM in der Waldsteige gemeldet. Das Fahrzeug und dessen Fahrer konnten kurz darauf auf dem Gelände eines Autohauses kontrolliert werden. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 40-Jährigen fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von fast drei Promille anzeigte, musste der Fahrer die Polizisten ins Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten. Er muss nun mit einer Anzeige und einem längeren Fahrverbot rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell