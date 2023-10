Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen verfolgen Ladendiebe und halten sie fest - Schlagstock bei Durchsuchung gefunden

Hagen-Mitte (ots)

Zwei Zeugen verfolgten am Dienstagabend (10.10.2023) in der Innenstadt zwei Ladendiebe, die zuvor Bekleidung aus der Auslage eines Geschäftes gestohlen hatten. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 35-jähriger Mann mit seinem Auto vor der Filiale des Geschäftes in der Elberfelder Straße entlang. Er wurde auf eine Mitarbeiterin aufmerksam, die zwei flüchtenden Männern hinterherrief und diese zum Stehenblieben aufforderte. Als diese der Aufforderung nicht nachkamen, nahm der 35-Jährige die Verfolgung auf und hielt einen der beiden Männer in der Hochstraße fest. Ein weiterer Zeuge hielt sich zuvor ebenfalls vor dem Geschäft auf und verfolgte den anderen Täter. Auch ihm gelang es, den Mann in der Hochstraße festzuhalten und dort an die schnell eingetroffenen Polizeibeamten des zivilen Einsatztrupps zu übergeben. Es stellte sich heraus, dass die beiden 60- und 37-jährigen Männer Hosen aus der Auslage des Geschäftes gestohlen hatten. Zur Identitätsfeststellung brachten die Polizeibeamten die beiden alkoholisierten Diebe zur Polizeiwache. Bei einer Durchsuchung fanden sie bei dem 37-Jährigen einen Teleskopschlagstock. Dieser befand sich griffbereit in seiner Hosentasche. Die Polizeibeamten nahmen beide Männer wegen vorliegender Haftgründe vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren wegen des Ladendiebstahls mit Waffen ein. Die Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen. (sen)

