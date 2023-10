Polizei Hagen

POL-HA: Entlaufener Hund hält Polizei in Atem

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Ein entlaufener Hund beschäftigte am Dienstagvormittag (10.10.2023) Polizeibeamte der Polizeiwache Innenstadt. Sein Herrchen hatte den Vierbeiner erst vor wenigen Tagen aus dem Tierschutz zu sich nach Hause geholt. Am gestrigen Vormittag nutzte der Hund ein offenstehendes Fenster, um auf die Straße zu gelangen und seine neue Wohnumgebung alleine zu erkunden. Von der Kinkelstraße aus lief er in Richtung der Königstraße und wurde später von Passanten in der Heinitzstraße gesichtet. Der Hund lief immer wieder vor den Polizeibeamten oder hilfsbereiten Bürgern weg. Über die Rembrandtstraße ging es weiter in Richtung des Märkischen Ringes und später auf die Springe. Vor einem Restaurant auf dem Elbersgelände gelang es den Beamten schließlich, den Vierbeiner einzufangen. An der Polizeiwache übergaben sie ihn unversehrt an sein erleichtertes Herrchen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell