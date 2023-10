Polizei Hagen

POL-HA: Kontrollen mit Bereitschaftspolizei aus Bochum am Bahnhof und der Innenstadt, sowie in Altenhagen und Wehringhausen

Hagen (ots)

Am Dienstag, 10.10.2023, erhielt die Hagener Polizei Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei aus Bochum. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 20 Uhr führten die Beamten zahlreiche Kontrollen am Bahnhof, in Wehringhausen und Altenhagen, sowie in der Innenstadt durch. Ihren Schwerpunkt legten sie auf Jugendkontrollen, sowie die Durchsicht von Wettbüros, Spielhallen und Gaststätten. Insgesamt überprüften die Polizisten fast 200 Personen und auch mehrere Fahrzeuge. 15 Kontrollierte erhielten einen Platzverweis. Die Polizisten legten Berichte vor und ahndeten unter anderem einen Verstoß gegen das Bereichsbetretungsverbot. Weitere Kontrollen werden in Zukunft folgen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell