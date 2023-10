Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2023 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Tauberbischofsheim: Vorfahrt missachtet

Zwei verletzte Personen und rund 17.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend in Tauberbischofsheim. Gegen 19.25 Uhr prallten ein VW Touran und ein Mazda 3 im Kreuzungsbereich Schmiederstraße/Gartenstraße zusammen. Die 45-jährige VW-Fahrerin bog von der Gartenstraße nach links in die Schmiederstraße ein und übersah offensichtlich den bevorrechtigten 32-Jährigen in seinem Mazda. Bei dem Unfall wurden jeweils die Beifahrerinnen im Alter von 47 und 29 Jahren leicht verletzt.

Lauda-Königshofen: Fahrzeug übersehen

Am Donnerstagnachmittag wurde bei einem Verkehrsunfall in Lauda-Königshofen eine Person verletzt und es entstand rund 15.000 Euro Sachschaden. Gegen 15.20 Uhr war ein 40-Jähriger mit seinem Skoda in der Badstraße unterwegs. Als er an der Kreuzung zur Becksteiner Straße in diese abbog, übersah er vermutlich eine von rechts kommende 55-Jährige mit ihrem BMW. Die beiden Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich. Durch den Unfall wurde die Fahrerin des BMW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten

Wertheim: Ergänzung zu schwerem Verkehrsunfall am 5. Oktober 2023

Bei einem Verkehrsunfall am 5. Oktober 2023 in Wertheim wurden zwei Personen schwer verletzt. Wir berichteten (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/5619193). Am Donnerstag verstarb der 84-jährige Beifahrer des Wagens schließlich an seinen Unfallverletzungen.

