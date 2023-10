Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.10.2023 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Ein Fahrradfahrer wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Öhringen leicht verletzt. Die 36-jährige Fahrerin eines Toyota Yaris wollte den Kreisverkehr "Großenhainer Ring" in Richtung Hermann-Kollmar-Straße verlassen. Hierbei übersah sie wohl zunächst den 41-jährigen Fahrradfahrer, der sich auf dem kreuzenden Radweg befand. Als die Fahrzeugführerin ihn bemerkte, begann sie zu bremsen, konnte das Auto allerdings nicht rechtzeitig zum Stehen bringen. Der Toyota Yaris stieß mit dem Fahrradfahrer zusammen, wobei der 41-Jährige leicht verletzt wurde. Der Schaden beläuft sich auf etwa 350 Euro.

