Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 34-jähriger Mann nach mutmaßlichem Messerangriff festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (03.01.2024) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, an der Schmidener Straße einen 42-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Die beiden Männer gerieten aus bislang ungeklärten Gründen gegen 21.00 Uhr in einem Wohnheim in Streit. In dessen Verlauf verletzte der 34-Jährige den älteren Mann offenbar mit einem Messer schwer. Ein Mitarbeiter des Wohnhauses konnte den Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Der 34 Jahre alte Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag (04.01.2024) einem Haftrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbefehl erließ und die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnete.

