POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte sind am Mittwochnachmittag (03.01.2024) in zwei Wohnungen an der Haldenrainstraße und der Horrheimer Straße eingebrochen. An der Haldenrainstraße hebelten die Einbrecher zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von rund 1000 Euro und flüchteten unerkannt. Im selben Zeitraum hebelten die Täter auch an ...

