POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Mittwochnachmittag (03.01.2024) in zwei Wohnungen an der Haldenrainstraße und der Horrheimer Straße eingebrochen. An der Haldenrainstraße hebelten die Einbrecher zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr die Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von rund 1000 Euro und flüchteten unerkannt. Im selben Zeitraum hebelten die Täter auch an der Horrheimer Straße eine Balkontür auf. Ob die Täter hier Beute machten ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

