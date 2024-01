Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw überschlagen

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (03.01.2024) in der Hedelfinger Straße hat sich der Mitsubishi einer 59 Jahre alten Frau überschlagen. Die Frau war gegen 19.30 Uhr in der Hedelfinger Straße in Richtung der Otto-Konz-Brücken unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 74 verlor sie mutmaßlich die Kontrolle über ihren Mitsubishi und streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Ford, anschließend stieß der Mitsubishi an den Bordstein auf der linken Seite und kollidierte dann mit einem, auf der rechten Seite geparkten Mercedes. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug der 59-Jährigen und blieb auf dem Dach liegen. Die Fahrerin blieb offenbar unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch fest, weshalb die Fahrerin eine Blutprobe abgeben musste. Die Polizisten beschlagnahmten ihren Führerschein. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

