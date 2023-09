BPOL-HB: Steinwurf auf Güterzug in Rotenburg (Wümme)

Bremen (ots) - Bahnstrecke in Sagehorn (Oyten), Landkreis Verden, 30.08.2023 / 23:40 Uhr Unbekannte haben eine volle Restmülltonne auf die Gleise in Sagehorn gestellt. Diese wurde am Mittwochabend gegen 23:40 Uhr von einem Güterzug überrollt und zerstört. Der Müll verteilte sich über die Gleise. Während der Aufräumarbeiten und Untersuchung der Lokomotive wurde die Strecke eine Stunde gesperrt - es verspäteten ...

