BPOL-HB: Bewusstloser Mann von Gleis gerettet KORREKTUR: Der Helfer, der ihn aus dem Gleis zog, ist 26 Jahre alt

Unfallort: Bahnhof Achim-Baden, (Baden ist ein Ortsteil in Achim mit eigenem Haltepunkt), Landkreis Verden, Bahnstrecke Hannover - Bremen

Unfallzeit: 29.08.2023, zirka 07:45 Uhr

Ein 27-jähriger Mann ist im Bahnhof Achim-Baden unvermittelt ins Gleis gestürzt. Mit einer Kopfverletzung blieb er bewusstlos liegen. Sein 26-jähriger Bekannter konnte ihn zurück auf den Bahnsteig ziehen und so vermutlich das Leben retten: Züge durchfahren den Bahnhof mit bis zu 160 km/h. Kurz darauf kam der nächste Zug.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei sollen sich die beiden Männer unterhalten haben. Dabei soll der 27-Jährige an der Bahnsteigkante gestanden haben. Als er unachtsam einen Schritt zurück trat, stürzte er ins Gleis. Nach der Bergung kam er wieder zu Bewusstsein und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizeiinspektion Bremen auf die weißen Sicherheitslinien an allen Bahnsteigen hin. Diese schützen nicht nur vor dem Sog durchfahrender Züge, sondern sollen erst überschritten werden, wenn Züge halten. Im konkreten Fall hätte ein Zug mit 160 km/h und daraus resultierendem Anhalteweg von rund 1000 Metern nicht rechtzeitig stoppen können. Die Reaktionszeit zum Erkennen eines nahenden Zuges und Verlassen des Gleises beträgt bei dieser Geschwindigkeit nur rund zwei Sekunden. So hatten die Männer Glück im Unglück. Oder einen Schutzengel.

