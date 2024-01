Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Frau ausgeraubt - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (03.01.2024) einen 40 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in der Breitscheidstraße eine 87-jährige Frau ausgeraubt zu haben. Der Tatverdächtige soll aus dem, von der Frau gegen 13.00 Uhr aus der Ferne geöffneten, in der Breitscheidstraße geparkten Mercedes eine Damenjacke entwendet haben. Als die Dame den Mann ansprach, soll er sie körperlich angegangen haben und sodann geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg. Beamte trafen den Tatverdächtigen gegen 16.30 Uhr in einer Gaststätte am Kleinen Schlossplatz an und nahmen ihn fest. Sie fanden bei dem 40-Jährigen außerdem weiteres mutmaßliches Diebesgut, das er zuvor am Mittwochnachmittag aus einer Wohnung an der Relenbergstraße erbeutet haben könnte. Der 40-Jährige deutsche Staatsangehörige wurde am Donnerstag (04.01.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbefehl erließ und die einstweilige Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus anordnete.

