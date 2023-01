Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Beleidigt, bedroht und geflohen

Weimar (ots)

Am Donnerstagmorgen gerieten ein 51-jähriger Mann und eine im selben Haus wohnende Frau in der Nordvorstadt in Streit. Während des Gesprächs wurde der Mann der 59-Jährigen gegenüber ausfällig und beleidigte diese mehrfach, was dem Weimarer eine Anzeige einbrachte. Nur wenig später fiel der Mann erneut polizeilich auf. In der Innenstadt wurde er zwei Schülerinnen gegenüber ausfallend. Einen Klassenkameraden der beiden, der die Situation hinterfragte, bedrohte er schließlich mit einem Messer. Nicht ohne auch diesen mehrfach zu beleidigen. Als die informierten Polizeibeamten eintrafen, trat der 51-Jährige auf seinem Fahrrad die Flucht durch die Altstadt an. Am Untergraben konnte er gestellt werden. Sein Verhalten war Grund für die Polizisten einen Arzt zu verständigen. Dieser sprach sich für eine Behandlung im Klinikum aus.

