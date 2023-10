Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 51-Jährigen erpresst und geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagmittag (29.10.2023) in einer Gaststätte an der Spreuergasse einen 51-Jährigen erpresst und geschlagen. Der 51-Jährige hielt sich gegen 12.30 Uhr in der Gaststätte auf, als vier bis fünf Personen hereinkamen. Einer aus dieser Gruppe sprach den 51-Jährigen auf einen Streit vom vergangenen Wochenende an und forderte Bargeld. Nachdem der 51-Jährige nicht auf die Forderungen einging und die Gaststätte verließ, folgten ihm der Unbekannte und ein weiterer Mann. Auf der Straße hielt ihn einer am Arm fest, während ihm der andere ins Gesicht schlug. Anschließend flüchteten die Männer in Richtung Marktstraße. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Einer der Männer war etwa 20 Jahre alt und rund 180 Zentimeter groß. Er war schlank, hatte braune Haare und trug eine längere hellgraue Jacke, ein hellblaues T-Shirt mit der Aufschrift Barcelona und eine helle Jeanshose. Eine weitere Person aus der Gruppe hatte schulterlange schwarze Haare, einen Vollbart und trug einen dunkelgrünen Jogginganzug. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

