Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand in leerstehendem Gebäude - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Samstagabend (28.10.2023) in einem leerstehenden Gebäude an der Epplestraße ein Feuer ausgebrochen. Zeugen entdeckten den Brand gegen 19.35 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. In dem leerstehenden Gebäude finden derzeit Bauarbeiten statt. Ob der Brand, bei dem nach ersten Schätzungen ein Schaden von mehreren 10.000 Euro entstanden ist, im Zusammenhang mit den Bauarbeiten steht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur genauen Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell