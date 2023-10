POL-S: Frau sexuell belästigt

Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache ist am Freitagmittag (27.10.2023) in einem Gebäude an der Roßbachstraße ein Feuer ausgebrochen. Eine Nachbarin meldete das Feuer im Dachstuhl des Wohngebäudes gegen 12.15 Uhr der Feuerwehr. Beim Brandobjekt handelt es sich um ein leerstehendes Wohngebäude, verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden kann bislang nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: ...

