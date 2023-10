Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verletzte bei Busunfall - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Unfall am Freitagnachmittag (27.10.2023) in der Willy-Brandt-Straße sind mindestens zwei Personen leicht verletzt worden. Der 46 Jahre alte Busfahrer der Linie 42 bog gegen 16.35 Uhr aus der Schillerstraße nach links in die Willy-Brand-Straße ab. Bei der Spurverengung bremste er ab, um ein auf der linken Spur fahrendes Fahrzeug vor sich einfädeln zu lassen. Durch die Bremsung stürzte ein männlicher Fahrgast in eine Glasscheibe im hinteren Teil des Linienbusses, woraufhin diese zerbrach. Der Mann verließ anschließend den Bus. An den Scherben verletzten sich zwei Frauen leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Personen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, insbesondere die Person, die durch die Bremsung in die Glasscheibe gestürzt ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

