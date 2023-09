Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Verbaler und körperlicher Angriff gegen Rettungsdiensteinsatzkräfte am Sonntagmorgen

Recklinghausen (ots)

Am vergangenen Sonntag (10. September 2023) kam es in Recklinghausen-Süd zu einem gewalttätigen Angriff gegen zwei Rettungsdienstmitarbeiter.

In den frühen Morgenstunden um 05:31 Uhr kam es auf der Walter-Wenthe-Straße zu einem rettungsdienstlichen Individualeinsatz. Während der laufenden Behandlung des Patienten störte ein ebenfalls anwesender, am Einsatz nicht beteiligter Anwohner den Rettungsdiensteinsatz massiv. Im Verlauf des Einsatzes eskalierte die Situation zunehmend und der Anwohner griff die anwesende Rettungsdienstbesatzung verbal und körperlich an. Ein Rettungsdienstmitarbeiter wurde hierbei ins Gesicht geschlagen sowie mit einer Stichwaffe bedroht.

Die Besatzung zog sich sofort in den Rettungswagen zurück und forderte umgehend Unterstützungskräfte der Polizei nach. Diese eilten zum Einsatzort und handelten in eigener Zuständigkeit. Für weitere Auskünfte verweisen wir diesbezüglich auf die polizeilichen Auskünfte in der Sache.

Der Transport des Patienten in ein umliegendes Krankenhaus konnte noch durch die Rettungsdienstbesatzung durchgeführt werden. Der Rettungssanitäter begab sich nach Abschluss des Einsatzes in ambulante, ärztliche Behandlung. Seitens der Stadt Recklinghausen wurde gegen den Angreifer Strafantrag gestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen.

