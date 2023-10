Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag (26.10.2023) einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, eine Jacke aus einem Warenhaus an der Königstraße gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige soll gegen 14.30 Uhr die Jacke aus der Warenauslage genommen und damit in eine Umkleidekabine gegangen sein, um dort die Warensicherung zu entfernen. Anschließend soll er die Jacke unter seine Oberbekleidung gezogen haben und den Laden verlassen haben. Ein 62-jähriger Ladendetektiv sprach den Mann nach Verlassen des Ladens an und übergab ihn alarmierten Polizeibeamten. Der 23-jährige marokkanische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (27.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

