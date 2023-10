Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen renitenten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstagmittag (26.10.2023) einen 36 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Parfüm und Schuhe aus Warengeschäften an der Königsstraße gestohlen zu haben. Der Tatverdächtige soll gegen 13.30 Uhr in einem Drogeriegeschäft ein Parfüm im Wert von über hundert Euro aus der Warenauslage genommen, in seiner Jackentasche verstaut und den Laden damit ohne bezahlen verlassen haben. Ein Ladendetektiv, der den mutmaßlichen Diebstahl beobachtete, übergab den Tatverdächtigen an alarmierte Polizeibeamte, die ihn nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß setzten. Nur kurze Zeit später soll der 36-Jährige in einem Schuhgeschäft die Warensicherungsanlage von einem Paar Sneakers entfernt und den Laden verlassen haben, ohne die Schuhe zu bezahlen. Als Mitarbeiter den 36-Jährigen festhielten, soll er sich losgerissen haben. Polizeibeamte nahmen den Flüchtigen kurz darauf fest. Der 36 Jahre alte deutsche Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (27.10.2023) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

