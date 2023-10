Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Unfall überschlagen

Rund 40.000 Euro Schaden und ein Schwerverletzter sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom Freitagmorgen (27.10.2023) in der Löwentorstraße. Ein 65 Jahre alter Mann fuhr gegen 06.10 Uhr mit seinem VW Caddy in der Löwentorstraße Richtung Pragstraße. An der Kreuzung Löwentorstraße/Am Wolfersberg stieß er mit dem VW Passat eines 56-Jährigen zusammen, der in der Straße Am Wolfersberg Richtung Hallschlag unterwegs war. Durch den Aufprall überschlug sich der Caddy und blieb auf der Seite liegen. Rettungskräfte kümmerten sich um den schwerverletzten 65-Jährigen sowie den leichtverletzten Passatfahrer und brachten den 65-Jährigen in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge missachtete der 65-Jährige das Rotlicht an der Kreuzung.

