POL-S: Ölaustritt auf dem Neckar

Stuttgart-Ost/-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag (21.10.2023) und Mittwoch (15.10.2023) in eine Wohnung an der Villastraße und ein Einfamilienhaus an der Masurenstraße eingebrochen. An der Villastraße gelangten die Täter zwischen Samstag und Mittwochabend über ein gekipptes Fenster in die Wohnung, durchwühlten die Räumlichkeiten und flüchteten über die Terrassentür. Ob sie Beute machten, ist ...

mehr