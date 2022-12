Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Schlägerei in Koblenzer Diskothek

Koblenz (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, den 04.12.2022 kam es gegen 3 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen Besuchern einer Diskothek in der Clemensstraße. Die 25-jährige Geschädigte gab gegenüber den Einsatzkräften der Polizei Koblenz an, dass sie sich mit ihrem 20-jährigen Begleiter in den Räumlichkeiten der Disko aufhielt, als sie von einer männlichen Person ohne vorherigen Kontakt angegriffen wurden.

Die Geschädigte hatte sodann versucht, die beiden 20-jährigen Männer voneinander zu trennen, wurde dann jedoch von der 17-jährigen Beschuldigten, die sich in die Auseinandersetzung einmischte, an den Haaren gezogen und zu Boden gebracht. Die 17-Jährige trat und schlug auf die Geschädigte ein, bis diese sich zur Security des Clubs in den Kassenbereich begab.

Die beiden Beschuldigten konnten von den Einsatzkräften noch vor Ort angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest bei der 17-Jährigen ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihr wurde auf richterliche Anordnung eine Blutprobe entnommen. Gegen den 20-Jährigen und die 17-Jährige wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Im Anschluss wurden sie aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

