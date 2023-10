Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Goldkette geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Freitagmorgen (27.10.2023) einem 61 Jahre alten Mann die Goldkette vom Hals gerissen. Der 61-Jährige saß gegen 01.00 Uhr auf einer Bank an der König-Karl-Straße, als sich ihm zwei Männer näherten. Einer der beiden Tatverdächtigen kam sofort auf den Mann zu und riss ihm seine Goldkette vom Hals. Der 61-Jährige versuchte erfolglos, sich zu wehren. Beide Täter flüchteten dann zu Fuß in Richtung Spreuergasse. Der Wert der Goldkette, die einen besonders markanten Anhänger aufweist, beträgt ungefähr 700 Euro. Ein Tatverdächtiger war zirka 180 Zentimeter, der andere zirka 170 Zentimeter groß. Beide hatten schulterlanges, dunkles und lockiges Haar. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell