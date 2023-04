Polizei Bochum

POL-BO: Tötungsdelikt in Herne - Tatverdächtiger (49) in Untersuchungshaft

Herne (ots)

Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Bochum und der Staatsanwaltschaft Bochum:

Am Sonntag, 9. April, ist es gegen 2.15 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gräffstraße in Herne zu einem vollendeten Tötungsdelikt gekommen. Nach dem gegenwärtigen Stand der Ermittlungen stach ein 49-jähriger Herner mehrfach mit einem Messer auf seine 53-jährige Ehefrau ein und verletzte sie dabei tödlich.

Der dringend tatverdächtige 49-Jährige konnte noch am Tatort in der Wohnung der Verstorbenen festgenommen werden. Im Zuge der Tathandlungen zog sich der Tatverdächtige Verletzungen zu, sodass er intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Lebensgefahr bestand zu keinem Zeitpunkt.

Eine Mordkommission der Polizei Bochum nahm unmittelbar nach Bekanntwerden der Tat die Ermittlungen unter Sachleitung von Oberstaatsanwalt Andreas Bachmann auf.

Die noch am 9. April durchgeführte Obduktion der getöteten 53-Jährigen ergab, dass der Tod durch massive Stichverletzungen herbeigeführt wurde.

Einen Tag später (10.4.) ordnete das Amtsgericht Witten auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bochum Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Mordes an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell