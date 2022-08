POL-MK: Fahrräder gestohlen/ Taschendiebe

Lüdenscheid (ots) - Heute Morgen wurde in eine Wohnung an der Straße Goldene Ecke eingebrochen. Zu einer möglichen Beute können keine Angaben gemacht werden. Eine 70-jährige Frau wurde am Donnerstagnachmittag beim Einkaufen in einem Modegeschäft an der Altenaer Straße bestohlen. Zuvor hatte sie Einkäufe in einem anderen Geschäft bezahlt und ihr Portemonnaie wieder in ihre Handtasche gesteckt. In dem Modegeschäft ...

mehr