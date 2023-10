Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mülltonnen in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Die Stuttgarter Kriminalpolizei sucht Zeugen zu einem Brand, der sich am späten Freitagabend (27.10.2023) in der Hauptstätter Straße ereignet hat. Dort haben Unbekannte gegen 23:00 Uhr eine große Papiermülltonne in Brand gesetzt. Die Mülltonne wurde durch das Feuer komplett zerstört. Durch die Hitzeentwicklung wurde auch der Rollladen des daneben befindlichen Gebäudes beschädigt. Eventuell besteht ein Zusammenhang mit einem Brand von 22:00 Uhr in der Tübinger Straße. Auch dort wurde eine große Papiermülltonne in Brand gesetzt, die komplett niederbrannte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei Stuttgart zu melden.

