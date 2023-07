POL-EU: Erster Ermittlungserfolg nach Raub auf Seniorin in Zülpich

Hellenthal (ots) - Am Sonntag (16. Juli) um 15.08 Uhr befuhr eine 25-Jährige aus Grevenbroich mit ihrem Krad die Kreisstraße 64 von Ingersberg kommend in Richtung Blumenthal. In einer Linkskurve geriet die Frau ohne Fremdverschulden nach rechts in den Grünstreifen. Im Anschluss rutschte die 25-Jährige mit dem Krad gegen die Leitplanke. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein ...

mehr