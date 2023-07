POL-EU: Nach Unfall Widerstand geleistet

Euskirchen (ots) - Am Sonntag (16. Juli) betraten um 23.46 Uhr zwei maskierte Männer eine Spielothek in der Turmhofstraße in Mechernich und forderten unter dem Vorhalt von Schusswaffen die Herausgabe von Bargeld. Während eine Mitarbeiterin der Spielothek Bargeld übergab, hielt der zweite Mann einem anwesenden Gast eine Schusswaffe an den Kopf. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung. Es wurde Bargeld von mehreren hundert Euro erbeutet. Die Unbekannten waren ...

