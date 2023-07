Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Hilfsbereitschaft führte zu Unfall

53909 Zülpich (ots)

Eine 35-jährige Autofahrerin aus Zülpich fuhr am Samstag, 15.07.2023, ca.16.10 Uhr, mit ihren beiden Kindern (2 und 4 Jahre) auf der B 56 von Zülpich in Richtung Ülpenich. Auf dem neben der Fahrbahn verlaufenden Grünstreifen erkannte sie zwei dort befindliche Radfahrer und vermutete, dass sich einer davon in einer Notlage befand. Daraufhin hielt sie am Fahrbahnrand an um Hilfe zu leisten. Das unmittelbar nachfolgende Fahrzeug wich dem haltenden PKW aus. Jedoch erkannte ein 19-jähriger Zülpicher, der mit seinem Fahrzeug dahinter fuhr, das stehende Fahrzeug zu spät und fuhr diesem auf. Hierbei verletzte sich der 19-jährige und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Mutter und ihre beiden Kinder wurden vorsorglich ebenfalls zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde die Feuerwehr Zülpich angefordert. Während der Unfallaufnahme war die B56 im Bereich der Unfallstelle bis ca. 19 Uhr gesperrt.

Anders, als die hilfsbereite Fahrerin vermutet hatte, lag bei den beiden Radfahrern kein Notfall sondern eine Panne vor.

