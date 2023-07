Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Verkehrsunfallflucht nach Betäubungsmittelkonsum

53925 Kall (ots)

Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Kall kam am Samstag, 14.07.2023 gegen 17.50 Uhr, auf der Hüttenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sein Fahrzeug mit einer Grundstücksmauer. Obwohl an der Mauer ein Schaden entstanden war, verließ er die Unfallstelle unerlaubt und stellte sein ebenfalls beschädigtes Fahrzeug in einiger Entfernung an der Straße ab. Polizeibeamte, die von aufmerksamen Zeugen informiert worden waren, stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der Fahrzeugführer zur Unfallzeit unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sie ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

