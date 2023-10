Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Diebe erbeuten Bargeld aus Autos - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte/-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag (28.10.2023) an der Hohe Straße Kleidung und Bargeld aus einem Auto gestohlen, am Veielbrunnenweg haben Diebe in der Nacht zum Sonntag (29.10.2023) zwei Autos aufgebrochen und Bargeld erbeutet. An der Hohe Straße öffneten die Täter zwischen Mitternacht und 02.00 Uhr ein nicht ganz geschlossenes Fenster eines VW Golf und stahlen aus dem Innenraum einen Rucksack und eine Tasche mit Bargeld und Kleidungsstücken. Am Veielbrunnenweg schlugen die Diebe zwischen 21.00 Uhr und 02.20 Uhr an zwei Mercedes jeweils eine Scheibe ein und erbeuteten aus einem der Fahrzeuge unter anderem mehrere Tausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich im Fall Hohe Straße unter der Rufnummer +4971189903100 an das Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße und im Fall Veielbrunnenweg unter der Rufnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

