Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord/-Mühlhausen (ots)

Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag (04.01.2024) und Sonntag (07.01.2024) in Wohnungen am Saumweg und an der Königsseestraße eingebrochen. Am Saumweg schlugen die Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses ein. Ein Zeuge entdeckte am Samstag, gegen 22.45 Uhr das offenstehende Fenster und rief die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge schlugen die Einbrecher das Fenster ein und stiegen in die Wohnung. Über das Treppenhaus gelangten sie mutmaßlich in zwei weitere Wohnungen und den Keller. Ob die Täter Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Königsseestraße verschafften sich die Einbrecher zwischen Donnerstag, 15.30 Uhr und Freitag, 14.45 Uhr auf unbekannte Weise über einen Wintergarten Zutritt zur Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Hier durchwühlten sie mehrere Zimmer und stahlen Schmuck von unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

