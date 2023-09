Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

LKA-RP: Zielfahndung Rheinland-Pfalz nimmt mutmaßlichen Mörder fest

Mainz (ots)

Die Zielfahnder des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz nahmen am Dienstag, den 5. September 2023, einen türkischen Staatsangehörigen fest, der von den türkischen Strafverfolgungsbehörden wegen Mordes gesucht wurde. Der Mann soll im Jahr 2021 in der Türkei gemeinsam mit weiteren Mittätern einen anderen Mann brutal zusammengeschlagen haben.

Die Zielfahndung übernahm die Fahndung nach dem Gesuchten, nachdem konkrete Hinweise auf seinen Aufenthalt in Rheinland-Pfalz vorlagen. Die Festnahme erfolgte in Ingelheim mit Unterstützung der dortigen Polizeiinspektion. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mainz wurde der Festgenommene in die Justizvollzugsanstalt Rohrbach gebracht.

Original-Content von: Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell