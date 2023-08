LKA-RP: Presseeinladung: KT-Messe 2023 am 07. September in Mainz "Aktuelle Möglichkeiten der Kriminalwissenschaft und -technik"

Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

Presseeinladung: KT-Messe 2023 am 07. September in Mainz "Aktuelle Möglichkeiten der Kriminalwissenschaft und -technik"

Das Kriminaltechnische Institut (KTI) des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz richtet dieses Jahr wieder nach längerer Corona bedingter Pause eine Kriminaltechnik-Messe in Mainz-Hechtsheim aus. Es werden die aktuellsten Untersuchungsmöglichkeiten der Kriminaltechnik und -wissenschaft unter besonderer Berücksichtigung fortschreitender Digitalisierung sowie Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) präsentiert.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich unmittelbar bei den Expertinnen und Experten der unterschiedlichen Disziplinen des KTI zu informieren. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, den 07. September, in der Aula und den angrenzenden Räumlichkeiten des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik (PP ELT), Dekan-Laist-Straße 7, 55129 Mainz, von 9 bis 15 Uhr statt und richtet sich an die Justiz und Polizeibeamtinnen und -beamte der polizeilichen Praxis.

Mit modernster Technik und hochqualifiziertem Personal unterstützt die Kriminaltechnik des Landeskriminalamtes die kriminalistische und justizielle Aufklärungsarbeit. Neue Software für die forensische Bildbearbeitung, 3-D-Tatortaufnahmen, die Sicherung digitaler Daten, mobile Dokumentenprüfgeräte - dies sind nur einige der zahlreichen Innovationen, die die Kriminaltechnik in den vergangenen Jahren erfahren hat. Klassiker, wie die DNA-Analyse, die Daktyloskopie oder die Phantombildzeichnung gehören auch heute noch dank neuester Sicherungsmethoden, Gerätschaften und Verfahren nicht zum alten Eisen.

Die offizielle Begrüßung erfolgt um 9 Uhr in der Aula des PP ELT durch die Staatssekretärin im Ministerium des Innern und für Sport Nicole Steingaß und den KTI-Leiter des Landeskriminalamtes Dr. Rainer Wenzel.

Im Zeitraum von 9 bis 10 Uhr sind Vertreterinnen und Vertreter der Medien herzlich eingeladen an der Veranstaltung teilzunehmen. Bitte melden Sie sich verbindlich bis Montag, den 04.09.2023, per E-Mail unter lka.presse@polizei.rlp.de bei der Pressestelle des Landeskriminalamtes an und denken Sie am Veranstaltungstag an ein gültiges Personaldokument.

