Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Festnahme durch Polizei-Spezialkräfte nach Bedrohung

Kleve (ots)

Am Samstagabend (22.April 2023) kam es in einem Schnellrestaurant in Kleve zu einem Einsatz durch Spezialkräfte der Polizei. Hintergrund war die Bedrohung durch einen 38-Jährigen aus Osnabrück, der sich nach einem Familienstreit in Osnabrück auf den Weg zu der im Bereich Kalkar wohnenden Familie seiner Frau gemacht hatte. Dabei sollte er mit einer Schusswaffe und Axt bewaffnet sein. Beim Einsatz wurden neben dem Mann aus Osnabrück auch seine vier Begleiter festgenommen. Die Waffen wurden im Nachgang in einem in Kalkar abgestellten PKW sichergestellt. Nach Feststellung der Personalien und Vernehmung wurden alle Personen wieder entlassen. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt (LST).

