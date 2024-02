Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Gerstetten - Einbrecher gestört?

Am Mittwoch flüchteten Unbekannte in Gerstetten.

Um 0.25 Uhr wurde eine Zeugin durch Geräusche an einem Wohnhaus in der Böhmenstraße aufmerksam. Die Frau sah nach und konnte zwei Unbekannte feststellen. Die machten sich an dem Gebäude zu schaffen. Deshalb verständigte sie die Polizei. Die rückte sofort mit mehreren Streifen an. Beim Eintreffen der Polizei stellte die Beamten dort Beschädigungen am Glas und Hebelspuren an der Terrassentür fest. Die Einbrecher waren allerdings verschwunden. Ob die Täter im Objekt waren, muss die Polizei noch ermitteln. Zurück blieb ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Vorbeugung: Die Polizei bietet viele Tipps, wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann. Dazu gibt es bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in der Region ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

