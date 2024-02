Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Königsbronn - Über drei Promille

Einen auffälligen Autofahrer meldete ein Zeuge der Polizei am Dienstag bei Königsbronn.

Ulm (ots)

Kurz vor 23.45 Uhr war ein Zeuge auf der B19 in Fahrtrichtung Heidenheim unterwegs. Dabei fiel ihm ein Mercedes-Sprinter auf. Der fuhr deutlich in Schlangenlinien und blieb immer wieder quer auf der Straße stehen. Der Zeuge handelte richtig und verständige die Polizei. Eine Streife konnte den Sprinter noch fahrend feststellen und gab ihm Anhaltesignale. Die wurden von dem Fahrer zunächst ignoriert und er fuhr teilweise auf der Gegenfahrbahn weiter. Schließlich gelang es der Streife, den Mercedes zu stoppen. Am Steuer saß ein 40-Jähriger. Der roch stark nach Alkohol. Ein durchgeführter Alkomattest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer hatte deutlich zu viel intus, er war nicht mehr in der Lage, sicher Auto zu fahren. In einem Krankenhaus musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 40-Jährige keine Fahrerlaubnis mehr hat. Denn die wurde im bereits vor einigen Jahren behördlich entzogen. Den Mercedes musste er stehen lassen. Auf ihn kommt nun eine Anzeige zu.

