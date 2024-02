Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Von der Sonne geblendet

Am Dienstag fuhr ein 30-Jähriger auf ein stehendes Auto in Biberach auf.

Ulm (ots)

Gegen 8.30 Uhr fuhr der 30-Jährige mit seinem Mazda in der Freiburger Straße. Von dort aus bog er nach links in die Haberhäuslestraße ab. Wie die Polizei berichtet, übersah der 30-Jährige wegen der tiefstehenden Sonne den VW einer 59-Jährigen. Die war in der Haberhäuslestraße unterwegs und stand an der Einmündung zur Freiburger Straße. Im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Beide Fahrenden blieben unverletzt. Den Schaden an den fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf jeweils 3.000 Euro.

Die Unfallgefahr wird durch Blendung aufgrund der auf- oder untergehenden Sonne wesentlich erhöht. Schmutz auf der Frontscheibe kann das Licht streuen und somit die Blendung verstärken, deshalb sollte man diese stets sauber halten. Man sollte Abstand halten während man geblendet wird, da auch der Vordermann geblendet werden könnte und dieser unvorhergesehen seine Geschwindigkeit reduziert. Ob Gefahren auf der Fahrbahn, Fußgänger oder Radfahrer, wenn man von der Sonne geblendet wird, sieht man diese erst später, die Geschwindigkeit ist deshalb anzupassen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell