Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach -Blockaden durch Traktoren

Am Mittwoch kam es im Zusammenhang mit einer Veranstaltung der Partei Bündnis 90

Die Grünen in Biberach zu Tumulten.

Ulm (ots)

Anlässlich einer geplanten Veranstaltung in Biberach waren zwei Demonstrationen angemeldet. Bereits in den frühen Morgenstunden blockierten Traktoren einige Straßen. Die Protestierenden zeigten teilweise aggressives Verhalten. Dabei kam es auch zu tätlichen Angriffen gegenüber den eingesetzten Kräften der Polizei. Diesen gelang es nur unter dem Einsatz von Pfefferspray und Schlagstöcken Bereiche um den Veranstaltungsort zu räumen. Durch Steinwürfe entstanden Sachschäden an Fahrzeugen. Drei Polizisten erlitten leichte Verletzungen bei der Räumung einer Fahrbahn. Durch blockierte Straßen in und um Biberach kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Versammlungsrecht eingeleitet. Eine Person wurde nach einem tätlichen Angriff vorläufig festgenommen und zur Feststellung der Personalien auf ein Revier gebracht.

