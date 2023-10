Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach zwei Einbrüchen in Siek

Ratzeburg (ots)

17. Oktober 2023 | Kreis Stormarn - 15.-16.10.2023 - Siek

In der Zeit vom 15.10.2023, 14.30 Uhr bis zum 16.10.2023, 14.30 Uhr kam es im Meilsdorfer Damm in Siek zu Einbrüchen in zwei Einfamilienhäuser. Unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Terrassentüren und durchsuchten die jeweiligen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Zur Schadenshöhe und zur Art des Stehlgutes können in beiden Fällen noch keine Angaben gemacht werden.

Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Siek beobachtet hat, wende sich mit sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 04102/809-0 an die ermittelnde Kriminalpolizei in Ahrensburg.

