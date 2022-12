POL-EL: PI Emsland / Grafschaft Bentheim - landesweite Aktion zur Verkehrssicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern

Meppen (ots) - Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen zu einem Vorfall, der sich in der Nacht zum 31. Oktober in Meppen an der Straße Am Haseufer hinter einem dortigen Fotogeschäft ereignete. Dabei trat eine bislang unbekannte, männliche Person gegen 2.30 Uhr an eine 19-Jährige heran, die sich auf dem Heimweg befand. Die Person fasste der jungen Frau an den Po und küsste sie am Hals. Das Opfer versuchte sich zu wehren. Als eine Zeugin auf die Situation aufmerksam ...

