Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

12. Oktober 2023 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 05.10.2023 - Geesthacht

einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Auto. Die Autofahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr befuhr eine unbekannte Autofahrerin die Straße "Am Schleusenkanal" und bog nach rechts in die Straße Heuweg ab. Hierbei stieß sie mit einer 21-jährigen Radfahrerin zusammen, die gerade den Heuweg im Bereich des Fußgängerüberweges überquerte. Die 21-Jährige prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und fiel kurz darauf auf die Fahrbahn. Die PKW Fahrerin stieg aus und wollte der Radfahrerin aufhelfen. Als diese das Anfassen ablehnte und alleine aufstand, stieg die unbekannte Frau wieder in ihr Auto und fuhr in Richtung Spandauer Straße weiter. Die Radfahrerin begab sich in der Folge leicht verletzt in ein Krankenhaus in Hamburg. Dort wurde der Unfall angezeigt. Am Fahrrad entstand Sachschaden von ungefähr 50 Euro.

Die 21-jährige Hamburgerin konnte das Fahrzeug als rosa- oder lachsfarbenen Kleinwagen beschreiben. Die Fahrerin war 60-80 Jahre alt mit kurzen grauen Haaren. Sie war ungefähr 1,60m groß, hatte eine leicht gebeugte Haltung und ein gepflegtes Erscheinungsbild.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu der Autofahrerin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell